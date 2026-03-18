Deux mois après la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 disputée au Maroc, la Confédération africaine de football (CAF) a créé la surprise en révisant l’issue du tournoi. Par une décision rendue mardi 17 mars, sa commission d’appel a attribué la victoire au Maroc sur tapis vert (3-0), au détriment du Sénégal, initialement sacré sur le terrain.

À l’origine de ce revirement : les incidents survenus lors de la finale, qui avaient conduit le jury disciplinaire à sanctionner les deux sélections. Seul le Maroc a toutefois introduit un recours, ouvrant la voie à une réévaluation du verdict initial.

Interrogé par Guinee360, le consultant sportif guinéen Thierno Saïdou Diakité analyse une décision qu’il juge à la fois surprenante et révélatrice de tensions profondes au sein du football africain.

« J’ai été d’abord surpris. Mais en analysant la situation, on comprend que le jury disciplinaire avait sanctionné les deux équipes après les incidents. Le Maroc a fait appel, tandis que le Sénégal ne l’a pas jugé nécessaire et s’est conformé à la décision. C’est donc logiquement la commission d’appel, saisie par le Maroc, qui a fini par inverser le résultat de la finale et attribuer le trophée », explique-t-il.

Ce retournement ouvre désormais un nouveau front juridique. La Fédération sénégalaise de football a annoncé son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans un délai de dix jours afin de contester cette décision.

Au-delà des considérations procédurales, l’affaire soulève des enjeux symboliques et politiques. Pour Thierno Saïdou Diakité, la démarche du Maroc interroge, au regard du contexte.

« Le Maroc a énormément investi pour organiser cette CAN, avec l’ambition légitime de remporter un second trophée, près de 50 ans après celui de 1976. Mais à partir du moment où les deux équipes ont été sanctionnées, ils auraient pu faire preuve de fair-play, comme le Sénégal l’a fait, en acceptant la décision initiale », estime-t-il.

L’analyste redoute également des répercussions diplomatiques et sportives, notamment entre Rabat et Dakar, mais aussi à l’échelle du continent.

« Cela va créer des tensions et affecter les relations entre le Maroc et le Sénégal, ce qui est regrettable. Mais surtout, cela va renforcer les divisions en Afrique, avec des pays qui soutiennent la décision et d’autres qui la contestent. On est en train de créer des blocs, et ce n’est pas bon pour l’unité du football africain », prévient-il.

Plus largement, cette affaire relance les critiques sur la gouvernance de la CAF, déjà fragilisée par des soupçons récurrents de favoritisme.

« Aujourd’hui, la CAF est au cœur de toutes les critiques. Beaucoup estiment que le Maroc bénéficie d’avantages, notamment avec les investissements réalisés et certaines décisions stratégiques comme l’installation d’institutions du football international sur son sol. Cela donne une très mauvaise image du football africain », déplore Thierno Saïdou Diakité.

Alors que des procédures judiciaires sont engagées contre certains supporters impliqués dans les incidents de la finale, le dossier dépasse désormais le strict cadre sportif. Entre bataille juridique, tensions diplomatiques et crise de crédibilité, la CAF se retrouve face à un défi majeur : restaurer la confiance sans accentuer les fractures du football africain.