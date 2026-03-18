Les audiences programmées ce mercredi 18 mars 2026 dans les juridictions relevant de la Cour d’appel de Conakry ont été renvoyées, à la suite du décès de l’avocate Me Saran Dioumessy.

Dans un communiqué officiel, le Premier président de la Cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles Write, précise que cette décision fait suite à une demande du Bâtonnier de l’Ordre des avocats. « Le Premier président invite les chefs de juridiction du ressort à renvoyer les affaires dans lesquelles les avocats sont constitués, inscrites aux rôles des audiences de ce mercredi 18 mars 2026, en raison du décès de Maître Saran Dioumessy, avocate à la Cour », indique le texte.

Le communiqué informe également que l’exposition de la dépouille est prévue le même jour à 10 heures dans l’enceinte de la Cour d’appel de Conakry, conformément au programme funèbre.

Dans cette optique, le chef de greffe est appelé, en collaboration avec l’Ordre des avocats, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’organisation matérielle de la cérémonie.

En cette circonstance douloureuse, le Premier président a exprimé ses condoléances à l’ensemble de la famille judiciaire et invité à l’union de prières pour le repos de l’âme de la défunte. « Nous appartenons à Dieu et c’est vers Lui que nous retournerons », conclut le communiqué.