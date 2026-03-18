Décédée le mardi 17 mars 2026 des suites de complications survenues lors de son accouchement, Me Saran Dioumessy, avocate au Barreau de Guinée, a reçu un ultime hommage ce mercredi à la Cour d’appel de Conakry.

La cérémonie, organisée dans l’enceinte de la juridiction, a réuni de nombreuses personnalités issues des milieux judiciaire, sportif et familial. Parmi les autorités présentes figuraient le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Ibrahima Sory II Tounkara, ainsi que le président de la Fédération guinéenne de football, Sory Doumbouya.

Épouse de Mamadou Yaya Binta Diallo, directeur des compétitions, la défunte était également membre de la Commission d’éthique de la Fédération guinéenne de football. Elle a été honorée à la hauteur de son engagement et de son parcours.

Dans les témoignages recueillis, ses confrères et proches ont salué la mémoire d’une femme « exceptionnelle », reconnue pour son dévouement sans faille à la défense des droits humains.

Décédée à l’âge de 41 ans, Me Saran Dioumessy laisse derrière elle six enfants. L’enterrement de son corps est prévu dans l’après-midi de ce mercredi dans la commune de Matoto.