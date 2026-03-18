Après les premières réactions du Sénégal et de la Confédération africaine de football, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) est sortie de son silence. Dans un communiqué publié ce mercredi, l’instance marocaine s’est félicitée de la décision rendue par le Jury d’appel de la CAF, qui attribue au Maroc le titre de champion d’Afrique de l’édition 2025 sur tapis vert.

Déclaré vainqueur de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc a réagi par la voix de sa fédération.

Suite à la décision rendue la veille par la Commission d’appel de la CAF, la FRMF « se félicite de cette décision et exprime sa reconnaissance pour son contenu ». Elle estime par ailleurs que cette décision « renforce le respect des règles et assure la stabilité nécessaire au bon déroulement des compétitions internationales », peut-on lire dans le communiqué.

La FRMF précise que sa démarche « n’avait pas pour objectif de contester la performance sportive », mais visait plutôt « à exiger le respect des règles et à garantir l’intégrité et l’équité de la compétition ».

Pour rappel, après les sanctions initiales prononcées le 29 janvier dernier par le jury disciplinaire de la CAF, le Maroc avait interjeté appel. « Suite à la décision de la Commission de discipline de la CAF, contre laquelle la FRMF avait précédemment fait appel, la CAF a reconnu que les règles applicables et universellement contraignantes n’avaient pas été respectées », rappelle l’instance.

Dans son communiqué, la fédération marocaine exprime également l’espoir que cette décision « permettra de clarifier les règles et réglementations applicables dans des cas similaires » et contribuera à « renforcer la crédibilité et l’organisation du football africain ».

Par ailleurs, dans un esprit de fair-play, la FRMF a tenu à adresser sa reconnaissance à l’ensemble des équipes ayant participé à cette Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.