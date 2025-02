Le verdict est tombé ce lundi 17 février 2025 : la chanteuse guinéenne Queen Rima, de son vrai nom Marie Tolno, a remporté le prestigieux Prix Découvertes RFI. Une consécration pour l’artiste dancehall qui, après deux tentatives infructueuses, a enfin décroché la récompense tant convoitée.

Présidé cette année par Angélique Kidjo, le jury a salué la ténacité et le talent de la lauréate. “Sa détermination m’a vraiment touchée. C’était sa troisième participation en finale, ce qui montre à quel point elle en veut. J’ai également apprécié sa prestation et le fait qu’en tant que jeune femme, elle évolue dans le dancehall, un registre encore peu investi par les artistes féminines. Si elle est bien accompagnée, elle peut bâtir une carrière longue et surprendre”, a déclaré la légendaire chanteuse béninoise.

Un parcours marqué par la persévérance

D’abord danseuse, Queen Rima a fait ses armes en accompagnant des artistes guinéens comme Singleton et Djelika Babintou sur scène et dans leurs clips. Elle a ensuite fondé son propre groupe, Toxaï Girls, avant de se lancer pleinement dans la musique il y a une dizaine d’années.

Émue aux larmes, la lauréate a confié son émotion à RFI : “J’ai pleuré, j’avais peur. Je n’ai pas dormi depuis le début du processus. Chaque jour, je me levais à 6h du matin pour aller dans les écoles, je travaillais aussi la nuit… Jusqu’à maintenant, je n’ai pas dormi ! Mais la résilience et la persévérance m’ont portée vers ce succès. Cette victoire est une grande force pour Queen Rima et pour la musique féminine urbaine de Guinée.”

En plus de la reconnaissance internationale, Queen Rima recevra une dotation de 10 000 euros, un concert retransmis sur RFI, ainsi qu’une tournée en Afrique à travers les Instituts français, de quoi donner un nouvel élan à sa carrière.