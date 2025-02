Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation continue de progresser dans le cadre de la refondation du système éducatif guinéen. Dans son engagement en faveur de l’excellence académique, le département dirigé par le ministre Alpha Bacar Barry a posé la première pierre de l’extension de la Médiathèque de l’Université Julius Nyéréré de Kankan.

Cette initiative a été lancée en présence des membres du gouvernement, actuellement en immersion dans l’intérieur du pays. Le nouveau bâtiment, qui aura une capacité de 250 places, comprendra trois amphithéâtres, un bloc pédagogique avec des bureaux et des laboratoires. Il s’agira d’un espace moderne et connecté, permettant aux étudiants d’accéder plus facilement aux nouvelles technologies et à des ressources qu’ils n’ont pas forcément accès dans les bibliothèques traditionnelles.

Dans son discours, le ministre Alpha Bacar Barry a expliqué que la mise en place de ce projet découlait des instructions du Président Mamadi Doumbouya. “L’objectif est d’améliorer les conditions d’études des étudiants. Désormais, les trois meilleurs étudiants de chaque programme de licence bénéficieront gratuitement du programme de master équivalent. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du Président de la République et du Premier ministre de récompenser les meilleurs, mais aussi de leur offrir la possibilité d’aller plus loin dans leurs études. Cette médiathèque viendra renforcer les infrastructures de l’Université Julius Nyéréré.”

Prenant la parole, le Premier ministre Bah Oury a souligné l’engagement du gouvernement pour améliorer les conditions d’études des étudiants guinéens. “Notre objectif est d’investir dans chaque Guinéenne et chaque Guinéen pour l’avenir. Ce que nous accomplissons aujourd’hui est une illustration concrète des efforts engagés depuis quelque temps. À vous de saisir cette opportunité et de l’utiliser efficacement pour approfondir vos connaissances, en particulier dans un monde où l’intelligence artificielle prend une place croissante. Il est impératif que le capital humain guinéen soit préparé pour répondre aux défis de notre économie et à nos ambitions nationales.”

La durée de construction de cette infrastructure à la pointe de la technologie est estimée à six mois.