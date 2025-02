Le premier ministre Bah Oury a répondu à ses détracteurs qui qualifient l’immersion gouvernementale comme une campagne déguisée pour la candidature du général Mamadi Doumbouya. Il précise que sa tournée vise simplement à toucher du doigt la réalité des citoyens qui évoluent dans l’anonymat à l’intérieur du pays. Lors d’une conférence à la maison régionale de la presse de Kankan, ce lundi 17 février 2025, le premier ministre a expliqué les raisons de l’immersion gouvernementale.

Contrairement à certaines affirmations, Bah Oury a fait savoir que cette tournée s’inscrit dans une démarche critique. “Comme croient certains, nous ne sommes pas dans le cadre d’une campagne. Nous sommes dans le cadre d’une démarche critique par rapport à toutes les actions qui ont été faites jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

Cependant, le premier ministre précise que ces critiques ne veut pas dire s’inscrire dans la négation. “La critique c’est de vérifier, est-ce que ce qui était convenu a été réalisé ou s’il y a eu des manquements se féliciter de ce qui est fait et déplorer ce qui n’a pas été fait, d’en tirer les leçons pour que ce qui doit être fait soit fait. Et puis dans l’écosystème qui se met en place, prendre en compte les indispensables évolutions du travail gouvernemental dans sa globalité”, a ajouté le chef du gouvernement.

Par ailleurs, Bah Oury a souligné que l’autre objectif visé par cette démarche c’est aussi rencontrer les femmes et les hommes de talent qui évoluent dans l’anonymat et de cerner les défis majeurs du gouvernement. “Tout gouvernement à plus ou moins trois ou quatre principes. D’abord, la question des infrastructures. Nous avons un devoir de faire des routes. Nous avons un devoir d’assurer la descente en électricité. Nous avons l’obligation d’améliorer de manière substantielle l’adduction d’eau potable pour les populations. Nous avons de plus en plus, dans un contexte de modernisation, la nécessité d’assurer la collectivité, la formation à la base et la question de la santé”, a listé Bah Oury.

Selon lui, toutes ces questions soulignent la nécessité pour le gouvernement de ne pas s’enfermer et d’aller en contact avec les populations de manière régulière.