Au terme d’une finale âprement disputée, tendue et particulièrement électrique, le Sénégal a triomphé du Maroc (1-0) pour décrocher la deuxième étoile de son histoire, après celle remportée lors de la CAN 2021. Une consécration qui confirme un peu plus la domination des Lions de la Téranga sur le football africain.

Peu après le coup de sifflet final, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, n’a pas tardé à exprimer sa fierté et sa satisfaction face à la performance remarquable de l’équipe nationale sénégalaise tout au long de la compétition.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a rappelé le sens symbolique de son geste avant le départ des joueurs : « En remettant le drapeau national aux joueurs, nous leur avions confié une mission. Ils l’ont brillamment accomplie, au terme d’un match épique, en hissant les couleurs du Sénégal au sommet du football africain. »

Le président a ensuite félicité les Lions pour cette victoire historique en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, soulignant leur courage et leur abnégation face à une pression immense : « Face à l’adversité, vous avez livré un combat héroïque, fait de courage, de discipline et de solidarité. »

Pour Bassirou Diomaye Faye, cette nouvelle étoile est avant tout le fruit d’un effort collectif, d’une résilience exemplaire et d’une foi constante en l’excellence. Une performance qui, selon lui, honore l’ensemble de la Nation et inscrit durablement cette génération dorée dans l’histoire du football africain.

« Merci, Gaïndés ! Le Sénégal est fier de vous et vous en sera toujours reconnaissant », a-t-il conclu.

À noter toutefois que cette finale restera également marquée par des instants de grande controverse, notamment après la décision de l’arbitre d’accorder un penalty au Maroc dans les dernières secondes du temps réglementaire, suscitant incompréhension et tension sur la pelouse comme dans les tribunes.