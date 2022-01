A Kankan, l’annonce de l’arrêt brusque des mutations des enseignants contractuels a suscité d’énormes mécontentements chez certains acteurs de l’éducation.

«C’est avec tristesse que nous avons accueilli cette nouvelle, parce que beaucoup de nos amis se sont préparés pour partir et d’autre sont déjà arrivés sur place. Et plus de cela, le ministre n’a pas communiqué sur la suspension de l’affectation. Nous n’avons pas reçu la nouvelle à travers le SNE, qui est l’un de nos partenaires et structure syndicale», a exprimé Maoro 1 Diakité.

Cet enseignant a lancé un appel au département de tutelle afin de revoir leur situations. A la coordination nationale chargée de la procédure, en particulier :

«C’est de leur dire de bien gérer le dossier des enseignants contractuels et les traiter rapidement, parce que nous quittons de loin. S’ils ont eu le courage de prendre les dossiers, ils doivent avoir le même courage d’aller au bout des activités», a-t-il conclu.

Facely Sanoh, correspondant de Guinée360 à Kankan