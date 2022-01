La rencontre des responsables des coalitions politiques avec le président de la transition le week-end dernier, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. S’exprimant sur le sujet ce mardi 18 janvier 2022, le président de l’UFD semble n’est pas satisfait du déroulement de cette rencontre et du contenu des échanges.

Mamadou Bah Baadiko parle [malheureusement], d’une rencontre assimilable à un simple monologue. «Il n’y a pas eu de dialogue proprement dit, c’est comme si la classe politique était là pour une simple parade, la fête et la bouffe(…)», a-t-il dénoncé.

Le leader de l’UFD dit ne pas comprendre pourquoi il n’y a pas eu un débat autour de «l’agenda politique du CNRD, sur le chronogramme de la transition et sur la mise en place d’une institution prévue par la transition?» A la place des repas servis aux hôtes du Colonel Doumbouya, cet acteur politique attendait à un débat sur les véritables questions liées à la conduite de la transition.

«Aujourd’hui, la transition est installée réellement dans une logique de confiscation du pouvoir qui n’est pas souhaitable. Cela fait plus de trois mois qu’on a pas de programme sur la durée de la transition, c’est ça le problème.»

Tout le reste, de l’avis de cet ancien député, c’est du spectacle pour le moment. «On a vu l’humiliation, comment on a ridiculisé la classe politique en les mettant, alignés devant des bus et et les appeler un a un comme des enfants. Il n’y a pas eu de dialogue, le CNRD déroule son calendrier de façon solitaire et la classe politique totalement en marge», a insisté Mamadou Bah Baadiko.