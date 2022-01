L’ancien président Alpha CONDÉ, est sorti de la Guinée hier lundi, pour aller se faire soigner à Abu Dhabi. Suite à cette sortie du leader du RPG arc-en-ciel, son ancien ministre de l’Information a fait un post sur sa page Facebook. Alhousseiny Makanera KAKÉ, accuse l’entourage du Pr Alpha CONDÉ de tout ce qui lui arrive aujourd’hui.

D’abord, le leader du parti NFD, a fait savoir que la sortie d’Alpha CONDÉ pour aller se faire soigner à l’étranger «est un grand soulagement». Selon l’ancien ministre de l’Information et de Communication, près de cinq mois, une partie de sa propre personne était «emprisonnée.» Il ajoute que c’était la prison là «plus dure» pour lui.

Makanera KAKÉ affirme que tout ce qui est arrivé au Pr Alpha Condé aujourd’hui, «nous sommes tous comptables en partie. Nous devons tous l’assumer».

Néanmoins, fait remarquer l’allié du RPG arc-en-ciel, si aujourd’hui, il y a eu la compréhension de la part des nouvelles autorités militaires qui ont permis à Alpha CONDÉ non seulement d’aller se faire soigner mais aussi de choisir où il voudra aller, «C’est un sentiment de soulagement qui m’anime et je souhaite que cela soit un tremplin pour qu’il soit complètement libre parce qu’il le mérite. C’est un monsieur qui a aimé ce pays, qui a consacré toute sa vie pour l’instauration de la démocratie et pour le développement économique et social de notre pays. C’est vrai tout n’a pas été parfait, mais son bilan est largement positif. Il mérite respect et considération.»