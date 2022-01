Si le collectif des partis politiques (CPP) se retrouver à nouveau ce lundi 17 janvier 2022 pour trouver un porte-parole, cette question continue de diviser pour le choix de Cellou Dalein Diallo à ce poste. Abordant sur cette actualité, le Secrétaire général de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a mis les choses au clair.

A en croire Aliou Condé, le poste de porte-parole sera en rotation. Pour lui, le choix de Cellou Dalein Diallo à ce poste ne veut pas dire qu’il est le patron de l’organisation: «Une organisation doit avoir une tête. Mais cette tête qu’on a adopté c’est tournant. Ce n’est pour tout le temps. C’est tournant pour trois mois. Chaque trois mois, il y a un disciple de deux coalitions qui monte. C’est de cela qu’on a parlé. Ce n’est pas de s’approprier. On ne s’approprie pas de l’organisation. Mais il faut qu’il y ait au moins un répondant à l’extérieur. On dit que le président Cellou Dalein Diallo vient porter la parole des actes que nous avons pris en commun. Les consentis que nous aurions développés, c’est ce qu’il est chargé de communiquer et de traduire si vous voulez pour l’extérieur par rapport à toutes les personnes qui travaillent avec nous et qui seront amenées à discuter et travailler avec nous. C’est ça le rôle du porte-parole. Il (Cellou Dalein) n’est pas le président. Il n’est pas le grand patron de l’organisation. Il ne décide pas», a déclaré Aliou Condé chez nos confrères de Djoma Média dans l’émission »On refait le monde ».

Par ailleurs, le président de l’UFR Sidya Touré avait annoncé tôt le matin de ce 17 janvier que le collectif »n’avait besoin ni de président, ni de chef de file, ni de porte-parole permanent ». C’est pourquoi, il dit qu’il n’est pas emballé pour le choix porté à Cellou Dalein Diallo à ce poste.