Mamady Condé alias Madic 100 frontière a comparu ce lundi 18 janvier 2021, devant tribunal de Première instance de Dixinn. Arrêté en octobre dernier, ce proche de Cellou Dalein Diallo a été inculpé pour « téléchargements, diffusion de messages, vidéos, dessins de nature raciste ou xénophobie, menaces, violences et injures par le biais d’un système informatique ».

A la barre, Mamady Condé n’a pas tardé de reconnaître les faits, « J’ai fait beaucoup de vidéos pour conscientiser les politiciens. Je n’ai jamais utilisé le mot raciste. C’est un combat que je mène depuis le Canada. Les injures à l’encontre du chef de l’État, c’est vrai aussi. Mais je demande pardon à son absence. Je demande au procureur de la République Sidy Souleymane N’Diaye, à la présidente du TPI, pardon. J’ai même envisagé d’écrire au Président Alpha Condé pour le rencontrer et lui présenter mes excuses. Et lui dire que son neveux a fait des erreurs. Je demande pardon à tout guinéen vexer pour mes vidéos», a-t-il déclaré à la barre.

Et de poursuivre: « J’ai changé, parce que j’ai vécu beaucoup de choses. C’est une prise de conscience qui m’a amené à un changement. J’ai changé de perception et j’ai fait deux pas en arrière. Pour mon arrestation, c’est quelqu’un de mon équipe qui m’a livré. J’ai compris que le système que je combats se trouve dans l’opposition. Si on me demande de recommencer, je dois penser comment et quoi faire pour n’est pas répéter les mêmes erreurs», insiste Mamady Condé.

L’affaire a été renvoyée à huitaine pour les réquisitions et plaidoiries.