Au terme de son 66e sommet, la Cedeao a pris une nouvelle résolution pour accompagner la transition guinéenne pour le retour à l’ordre constitutionnel. Dans ce cadre, une mission de l’institution est annoncée ultérieurement à Conakry.

Dans le communiqué final qui a sanctionné le sommet, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO a exhorté les autorités guinéennes à intensifier leurs efforts dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, incluant des réformes institutionnelles et un retour rapide à un régime civil démocratiquement élu.

BOla Tinubu et ses pairs exhortent la junte guinéenne au dialogue avec toutes les forces politiques et sociales du pays afin de garantir une transition apaisée et consensuelle.

“En outre, la Conférence instruit la Commission d’aider la Guinée à mobiliser auprès des partenaires les ressources financières et techniques nécessaires pour faciliter le retour rapide à l’ordre constitutionnel. À cet égard, la Conférence instruit la Commission de déployer une mission de haut niveau pour échanger avec les autorités et les acteurs politiques en vue de convenir des modalités de l’accélération de la feuille de route de la transition et de la mobilisation des ressources nécessaires à cette fin”, souligne le communiqué.