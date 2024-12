Dans une déclaration faite ce mardi 17 décembre 2024, Dr Faya Millimono a sévèrement critiqué la gestion du Premier ministre Bah Oury et la situation politique en Guinée. Il a exprimé son mécontentement face à la lenteur des réformes et à l’inefficacité des actions du gouvernement, qu’il compare à celles de l’ancien régime d’Alpha Condé.

« Lorsqu’on décrit la situation telle que nous la vivons aujourd’hui, cela ressemble étrangement à ce que nous vivions sous Alpha Condé », a declaré Dr Faya, fustigeant l’absence flagrante de gouvernance et la continuité de la mauvaise gestion du pays.

Le leader du Bloc Libéral a exprimé son regret quant à la nomination de Bah Oury à la primature, estimant que ses promesses de changements n’avaient pas été tenues. « Nous pensions que les relations entre le pouvoir militaire et les politiques allaient connaître une amélioration substantielle, une détente. Mais aujourd’hui, la situation est de plus en plus tendue. Nous ne savons même plus si nous avons encore droit à un dialogue dans ce pays », a-t-il ajouté.

Selon Dr Faya, la période transitoire semble être dans l’impasse. Malgré les attentes placées en Bah Oury, il estime que le pays est encore loin de sortir de la crise politique et économique dans laquelle il se trouve. Il critique le manque de résultats tangibles et la persistance des mauvaises pratiques héritées du passé, notamment la corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques.

Le président du Bloc Libéral n’a pas épargné le système administratif et économique de la Guinée. Il a dénoncé la concurrence déloyale que représente l’État guinéen pour les entrepreneurs sérieux du pays. « L’administration publique guinéenne est le concurrent déloyal de tout homme d’affaires sérieux. Il suffit qu’un individu devienne ministre pour que la commande publique soit attribuée à un cousin », a-t-il déploré.