Le président du parti Union des démocrates pour le renouveau et du progrés (UDRP) et membre des Forces vives de Guinée, Édouard Zoutomou Kpoghomou, a vivement critiqué, ce mardi 17 décembre 2024, le communiqué final du 66e sommet de la CEDEAO, tenu à Abuja. Il accuse l’organisation sous-régionale d’être l’une des principales responsables du maintien de la junte au pouvoir en Guinée.

Dans son communiqué final, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement a instruit la Commission “d’aider la Guinée à mobiliser auprès des partenaires les ressources financières et techniques nécessaires pour faciliter le retour rapide à l’ordre constitutionnel”. À cet égard, elle a instruit la Commission “de déployer une mission de haut niveau pour échanger avec les autorités et les acteurs politiques en vue de convenir des modalités de l’accélération de la feuille de route de la transition et de la mobilisation des ressources nécessaires à cette fin”.

Réagissant à ces propos, le vice-président de l’Alliance nationale pour l’alternance democratique (ANAD) estime que la CEDEAO doit être logique dans ce qu’elle fait.

“Vous ne pouvez pas imposer une date d’un côté, faire signer un accord de l’autre, puis, vous, qui êtes l’arbitre, au lieu de suivre le processus, faire autre chose. Ensuite, lorsque la date arrive à expiration, vous vous précipitez pour dire que vous allez réfléchir à telle ou telle solution. Tout le monde veut effectivement résoudre cette crise. Si la CEDEAO n’a pas envoyé de mission jusqu’à maintenant pour évaluer la situation, c’est parce qu’elle participe au maintien du statu quo. Dans ces conditions, nous prendrons les mesures nécessaires. D’après sa déclaration, nous estimons que la CEDEAO a déjà démissionné. Nous l’invitons à reprendre le taureau par les cornes et à faire en sorte qu’elle s’ implique dans la recherche de solutions, sinon ce sera elle qu’on pointera du doigt, car c’est sa léthargie qui nous a conduits à cette situation actuelle”, a laissé entendre Edouard Zoutomou Kpogomou.