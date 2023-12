Le ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger n’a pas tardé à réagir à la menace de rapatriement de plusieurs Guinéens de la Belgique vers la Guinée.

Face à cette situation particulière qui vise ses compatriotes guinéens vivants dans ce pays, Morissanda Kouyaté dit avoir activé, d’abord, la cellule de crise du ministère.

Le chef de la diplomatie guinéenne annonce aussi trois actions dont l’objectif est de porter assistance à ces Guinéens en difficulté.

“Convocation de l’Ambassadeur de Belgique en Guinée pour lui signifier notre désaccord total en demandant de surseoir à ce projet unilatéral, l’envoi de notre Ambassadeur en Belgique auprès du ministère des Affaires étrangères Belge pour porter clairement le même message et l’envoi d’une mission de notre ambassade en Belgique auprès des Guinéens visés par cette tentative d’expulsion et s’assurer qu’ils sont traités dignement et demandé leur relaxe pure et simple s’ils n’ont commis aucune faute légalement répréhensible”, a annoncé le ministre à travers une déclaration relayée ce samedi sur son compte X ancien Twitter.

En collaboration avec ses partenaires, le ministre rassure que la Guinée ne tergiverse pas avec la protection de la dignité de tous les Guinéens en général et ceux qui sont établis à l’étranger en particulier.

Récemment, Morissanda Kouyaté avait mis en garde contre ce qu’il appelle de “rapatriement sauvage” des Guinéens. Il déclarait à cet effet : « Nous l’avons dit à tous les diplomates, la réciprocité cent pour cent. Vous renvoyez un Guinéen, je vous renvoie un citoyen de chez vous. Vous le renvoyer parce qu’il n’a rien fait chez vous, je cherche un citoyen chez moi de votre pays, je le renvoie.»

A suivre !