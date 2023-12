La Maison des associations et des ONG de Guinée (MAOG) a procédé, ce samedi 16 décembre 2023, à la remise des satisfecits aux responsables préfectorales de Kankan en guise de récompense dans le cadre d’une bonne gestion administrative ce samedi 16 décembre 2023.

C’est la salle de réunion du gouvernorat de Kankan qui a servi de cadre à cette rencontre qui a réuni les acteurs sociaux politiques de la ville et des autorités administratives.

Les bénéficiaires de ces satisfecits sont : le préfet, le maire, le procureur près le tribunal de première instance de Kankan, le directeur régional de l’information et le directeur préfectoral de la santé.

Sékou Traoré, coordinateur de la Maison des associations et ONG de Guinée à Kankan, a expliqué le bien-fondé de cette initiative. ” La société civile a toujours l’œil de contrôle, d’appréciation et de dénonciation. Si une entité est fautive, on va toujours dénoncer. Ceux qui travaillent bien méritent d’être récompensés afin qu’ils multiplient les efforts”.

Le maire de la commune urbaine, Mory Kolofon Diakité, a exprimé sa satisfaction et remercié la MAOG pour cette reconnaissance. “C’est un sentiment de joie et de satisfaction totale. Cela va nous galvaniser davantage dans tout ce que nous faisons à Kankan pour accompagner le président de la transition”.

Il faut noter que cette activité est une première en son genre de la part de la MAOG depuis son installation à Kankan.

De notre correspondant régional, Mamoudou Aimé Césaire Condé