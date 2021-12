Banki Tehcnology élargit son champ d’action en Guinée pour sa clientèle, à travers le lancement de son nouveau produit BankiTruck, ce vendredi 18 décembre 2021, à l’occasion de la première édition de BankiDays, à l’hôtel Kaloum. Premier du genre dans le pays, ce processus permettra à tout désireux de matériaux de construction, (sable, granite, latérite, gravier, ciment, blocs) d’être servi sans se déplacer.

BankiTruck est une innovation orientée sur le E-commerce d’agrégats. Il facilitera l’acquisition de l’argent par le client qui n’aura forcément plus besoin de se déplacer ou de le transférer de l’étranger vers la Guinée, ainsi que ses matériaux à partir de ladite plateforme. Les candidats auront le choix de commander, payer et être livrés à temps en sécurité et en intégralité, à cet effet.

« Pour les transporteurs, vous n’avez plus besoin d’aller de gauche à droite, il suffit juste d’avoir votre flotte sur la plateforme, vous allez bénéficier de toutes les opportunités de transport de marchandise, de minerais, de centenaires. Aussi pour les exploitants, des sociétés minières, des sociétés agroalimentaires, vous pouvez à travers notre plateforme louer des camions, des machines ou des véhicules pour vos services, parce que c’est une plateforme qui dispose aussi des tableaux de bord, de système de pointage, de géolocalisation pour faciliter toute l’opérateur », a laissé entendre monsieur Mamadou Bah, PDG de Banki Technology.

Au lancement de ce produit, des collaborateurs de cette entreprise, satisfaits de cette innovation, ont témoigné. C’est le cas de Zainoul Abidine Diallo, directeur général de ZATCO GC Sarl : « Grâce à cette plateforme, nous avons la possibilité de suivre l’exploitation de nos engins à distance à travers le système de pointage et de géolocalisation intégré… », a-t-il rassuré.

Le département chargé des télécommunications a été représenté par le Secrétaire général, à cette occasion. Bambo Oliano a affirmé que le département est dans une dynamique de renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes professionnels du numérique, accroître les capacités de production de contenu et d’application numérique innovants, par le financement et l’accompagnement d’initiatives conçues paritairement par des jeunes et des femmes.

Le département des postes et télécommunications, d’après le Secrétaire général compte jouer un rôle de premier plan pour favoriser l’insertion des jeunes dans le secteur de l’innovation numérique ou des nombreuses opportunités de compétitivités restent à saisir.

Banki Truck n’existe pour le moment que dans deux (2) pays : la Guinée et la Sierra Léone. Le PDG de Banki Technology a fait savoir cependant que l’ambition est de le développer très rapidement à travers le continent, voire dans le monde. La structure dispose actuellement de plus de 200 mille dollars d’actifs. L’objectif à atteindre consiste à installer BankyTruck dans 10 pays d’ici l’année prochaine, avec une estimation de 3O million de dollars, dans 23 pays en 2023 avec 160 millions et 500 millions en 2024. En Guinée depuis 2015, Banki Technology a, à l’actif, plusieurs solutions conçues dont trois projets d’envergures nationales et internationales (Djoliba Postbac, Guipol, Banki drive et passeport Covid », a rappelé Mariama Dalanda Diallo, directrice générale adjointe, chargée de division agrégats.