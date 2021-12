Dans une série de décrets publiés ce vendredi 17 décembre 2021 à la télévision nationale, le Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs cadres au ministère des Postes et Télécommunication et de l’Economie Numérique.

Les nominations concernent le DG de la Poste, du DG et DGA de l’ARPT, du DG et DGA la SOGEB et du DG de la GUILAB. Voici les nouveaux entrants :

La Poste Guinéenne :

Directeur Général de la Poste Guinéenne: Monsieur Mohamed Sita Cissé, précédemment directeur national adjoint des postes;

La Société de gestion du Backbone national (SOGEB) :

Directeur Général de la Société de Gestion du Backbone National (SOGEB): Monsieur Mohamed Kourouma , précédemment Directeur général adjoint des postes;

Directeur Général adjoint de la Société de gestion du Backbone national (SOGEB): Monsieur Mohamed Safa Tounkara, précédemment point focal de l'association mondiale des organisations chargée des élections;

La Guinéenne de large bande (GUILAB) :

Directeur Général de la Guinéenne de large bande (Guilab): Monsieur Mamy Traoré, précédemment directeur des affaires institutionnelle de MTN Guinée

L’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) :