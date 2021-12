A la suite du décret qui a rebaptisé l’aéroport de Conakry, le Colonel Mamadi Doumbouya nomme Namory Camara et Fatoumata Diaraye Diallo respectivement Directeur général et Directrice adjointe de la société de gestion et d’exploitation de l’aéroport International Ahmed Sékou Touré, ce jeudi 16 décembre 2021.

Namory Camara était jusqu’à ce jour, Directeur de l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP). Quant à Fatoumata Diaraye Diallo, elle était directrice commerciale de la Sogeac, la société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Conakry.