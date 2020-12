Après plusieurs mois en détention, Roger Bamba a été admis à l’hôpital Ignace Deen ce jeudi, suite à la complication de son état de santé. Là, il a rendu l’âme un peu plus tard.

« Le décès en prison, faute de soins, de Roger Bamba, est une perte immense pour sa famille, pour l’UFDG dont il était un militant engagé et pour moi même dont il fut un ami loyal et dévoué. J’adresse mes condoléances à sa famille et à l’UFDG et demande à tous nos militants de prier pour le repos de son âme », a réagi Cellou Dalein Diallo.