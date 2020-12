Le Haut représentant du chef de l’État a animé un point de presse ce jeudi, 17 décembre 2020 pour parler des perspectives du président dans la 4e République, qu’il entame.

En face des médias, Claude Kory kondiano estime que cette situation de crise n’a que trop durer et il serait temps d’en sortir pour pouvoir enfin parler de développement.

«Il faudrait qu’il y ait ce dialogue autour de la table pour que nous aboutissions à l’unité du pays. Que l’opposition comprenne qu’Alpha est un rassembleur parce que c’est dans l’unité que nous pouvons atteindre tous les objectifs que nous avons sur les immenses chantiers ouverts», soutient-il.

Quand il (Alpha Condé, Ndlr) appelle au dialogue, c’est vraiment sincère, ajoute l’ancien président de la 8ème législature.

« Sans ce dialogue on ne peut pas avancer, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Tous ces objectifs-là nous pouvons les atteindre parce que pour les atteindre il faut travailler. Mais si on est pas unis, si nous sommes tout le temps en train de nous remettre en cause les uns et les autres il n’est pas possible de travailler et sans travail il sera très difficile que nous puissions aller de l’avant comme chacun de nous le souhaite.»

À en croire l’ancien président de l’Assemblée nationale , le bilan de gouvernance d’Alpha Condé ces 10 dernières années est plus positives que celui de la révolution et celui de lansana Conté.

«Ce que Alpha Condé fait en ce moment, aucun autre ne l’a fait en 50 ans. Les chantiers que nous suivons sont très avancés, dans le domaine de l’électricité il faut que les travaux puissent continuer comme il faut je souhaite que les guinéens comprennent la logique de l’unité et de s’asseoir ensemble pour que nous puissions permettre à tous ceux qui sont en train de travailler de faire aboutir l’électrification de la Guinée et de sa connexion avec les autres pays voisins pour que la Guinée puisse vendre la production électrique à ces pays pour que ce objectif puisse être atteint. Il faut aussi que nous comprenons que les projets d’infrastructures routiers qui sont en cours de réalisation sont des projets qu’il faut à tout prix que nous réalisions. Donc il faut que nous accompagnons le président de la République le Professeur Alpha Condé pour que ces projets puissent être réalisés parce que sans infrastructures il est difficile d’évacuer tout ce que nous produisons ici et là à travers les pays, il est difficile de favoriser le déplacement des personnes à l’intérieur du pays.», estime t-il

Pour finir honorable kory kondiano souhaite que les guinéens comprennent la nécessité de l’unité nationale

«Il faut que nous nous mettions dans la logique de l’unité, dans la logique de nous mettre ensemble pour vivre dans la paix, parce que sans cette paix il sera très difficile comme le souhaite président Alpha Condé de cette situation dans laquelle nous nous trouvons pour atteindre le niveau des autres et les dépasser. Et nous le pouvons. La Guinée peut devenir je vous assure le plus grand pays de la sous-région après le Nigéria si nous le souhaitons, si chacun de nous accepte de s’engager dans cette logique»