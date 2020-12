La participation du président du Bloc Libéral Faya Millimono mardi, à la cérémonie d’investiture du président Alpha Condé est mal perçue au sein du Front national pour La défense de la constitution (UFDG)

Les responsables du FNDC se disent déçus de l’attitude de Faya Millimono jusque-là membre de cette plateforme opposée au troisième mandat.

Interrogé ce mercredi, 16 décembre 2020, le chargé de la communication du Front s’interroge désormais sur la lutte que mène le président du BL.

«S’il a mené une lutte jusqu’à là pour empêcher cette mascarade et par la force des armes, Alpha condé continue à ce maintenir au pouvoir. S’il a choisi de faire allégeance à Alpha condé pour aller participer à ce baptême de feu de la dictature à lui de voir qu’elle lutte il mène en réalité», s’interroge Abdoulaye Oumou Sow qui rappelle que Faya n’est plus dans la logique du comabt du FNDC.

Le responsable à la communication du Front national pour la défense de la constitution annonce qu’une décision sera prise les prochains jours par les responsables du front par rapport à cette situation.

«Le FNDC va faire une déclaration et des nouvelles orientations seront données. Et à chacun de choisir de quel côté de l’histoire il veut se mettre . Ils en n’ont choisis autrement et nous estimons que ce n’est pas cela le combat du peuple et le combat du peuple va continuer jusqu’au bout », rassure t-il

Le FNDC ne reconnaîtra jamais le troisième mandat du président Alpha Condé.

C’est pourquoi Abdoulaye Oumou Sow informe que le front est en train de mûrir la réflexion pour pouvoir s’adapter à la réalité du moment.