L’intersyndicale de l’éducation — composée de la Fédération syndicale des professionnels de l’éducation (FSPE), du Syndicat national de l’éducation (SNE) et du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) — a entamé, ce lundi 17 novembre 2025, un premier round de négociations avec le gouvernement.

Les pourparlers se tiennent sous l’égide du Conseil national du dialogue social (CNDS) dans le but de prévenir la grève générale illimitée annoncée par les organisations syndicales.

La rencontre, organisée à huis clos dans la salle de réunion du ministère du Travail et de la Fonction publique, a regroupé le président du CNDS, le directeur général de la Fonction publique ainsi que les représentants des trois syndicats.

À la sortie de cette première journée d’échanges, Aboubacar Diesto Camara, secrétaire général adjoint chargé de la communication du SNE, a fait part de ses impressions. « Suite à l’invitation du CNDS par l’entremise du gouvernement guinéen, nous avons répondu favorablement à l’appel. Aujourd’hui, nous avons consacré cette journée à l’ouverture des débats », a-t-il déclaré.

Selon lui, les thématiques à aborder au cours des prochains jours sont déjà clairement définies. « Les points à débattre en profondeur sont déjà connus. Demain et après-demain, nous entrerons dans le vif du sujet et les discussions vont avancer. Les points essentiels sont dans le mémorandum, il y en a déjà onze. Tous ceux qui sont impliqués dans ces onze points sont essentiels et vont dans l’intérêt du système éducatif, notamment des enseignants. »

Le syndicaliste estime par ailleurs que l’attitude des représentants gouvernementaux laisse entrevoir une possibilité de compromis. « Le climat qui a prévalu du côté gouvernemental a été vraiment correct. Ils ont été accessibles à toutes nos préoccupations. Cela nous donne une lueur d’espoir que, dès demain, nous serons vraiment satisfaits. »

Les discussions doivent se poursuivre dès ce mardi, appuyées par une commission technique chargée d’harmoniser les revendications. « Les débats vont se poursuivre demain. Une commission technique déjà existante au niveau de la relecture sera mobilisée. Nous viendrons pour harmoniser l’ensemble des points au niveau des trois départements afin qu’un document consensuel soit signé. Je crois que cela facilitera la tâche le lendemain pour que le débat avance avec aisance », a-t-il conclu.

Les prochaines séances seront déterminantes pour savoir si l’intersyndicale maintiendra ou lèvera sa menace de grève illimitée.