À l’occasion de la cérémonie d’ouverture officielle de l’échangeur de Bambeto, organisée ce samedi 15 novembre 2025, l’imam de la Grande Mosquée Fayçal de Conakry, Mamadou Saliou Camara, a adressé des prières en faveur du président de la transition, Mamadi Doumbouya.

Au nom des leaders religieux du pays, l’imam Saliou Camara a exprimé sa satisfaction quant à l’achèvement des travaux de l’échangeur de Bambeto, un ouvrage qu’il estime bénéfique pour l’ensemble des Guinéens.

« Ce que nous vivons aujourd’hui à Bambeto, que Dieu fasse que cela perdure. Nous remercions notre président pour ses bienfaits. Merci de nous avoir rendus heureux. C’est grâce à toi que ce pays est sur la voie du développement. Que Dieu ne te couvre jamais de honte. Que Dieu fasse que la population de Guinée ne regrette jamais tes actes. Nous continuerons à prier pour toi et pour tes actions en faveur de la Guinée. Le pays n’a pas seulement besoin d’un président, mais de ses bienfaits. Que Dieu fasse que tu poursuives les œuvres que tu as entamées depuis ta prise de pouvoir », a déclaré l’imam.