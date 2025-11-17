En marge de l’inauguration officielle de l’échangeur de Bambéto, le samedi 15 novembre dernier, le ministre du Plan et de la coopération internationale , Ismaël Nabé, a confirmé le lancement imminent du chantier de l’échangeur d’Enco5, un projet structurant dont le financement est déjà sécurisé grâce au soutien du Fonds koweïtien.

Dans son discours, le ministre a rassuré sur l’avancement du dossier : « Le Fonds finance également le projet stratégique de construction de l’échangeur d’Enco 5, un autre ouvrage majeur dont les travaux démarreront très prochainement, incha’Allah, et qui viendra à son tour transformer le paysage urbain de Conakry », a-t-il déclaré.

Pour rappel, lors de la séance plénière du mercredi 13 août 2025, les conseillers nationaux du CNT avaient examiné et adopté à l’unanimité l’accord de financement relatif à la modernisation du carrefour stratégique d’Enco 5, signé le 25 avril 2025.

Ce projet est financé à hauteur de plus de 12 millions de dollars par le Fonds koweïtien pour le développement économique.