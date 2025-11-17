La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé hier les trois finalistes pour le Ballon d’Or Africain 2025. Grand absent de cette liste, l’attaquant congolais Fiston Mayele n’a pas caché sa déception, quelques heures après la victoire de la RD Congo face au Nigeria à Rabat.

Auteur d’une saison réussie avec Pyramids FC, en Égypte, Mayele ne figure pourtant pas parmi les trois joueurs retenus pour le prestigieux trophée. Interrogé après la qualification des Léopards pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026, le buteur congolais a exprimé son incompréhension :

« Malheureusement, le Ballon d’Or Africain, c’est pour les joueurs qui évoluent en Europe. Nous qui jouons sur le continent sommes sous-estimés », a-t-il regretté.

Fiston Mayele a en effet marqué de son empreinte la saison 2024/2025 de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies. Avec 6 buts en 10 rencontres, il a terminé meilleur buteur de la compétition, s’imposant comme l’un des attaquants les plus prolifiques du continent. Des performances qui lui faisaient espérer une place parmi l’élite :

« Après la saison que j’ai faite en club et tout ce qu’on a accompli, je méritais d’être couronné », a-t-il estimé.

La cérémonie des CAF Awards 2025 se tiendra le mercredi 19 novembre à Rabat. Les trois finalistes en lice pour le Ballon d’Or Africain sont le Marocain Achraf Hakimi, l’Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen.