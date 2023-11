Les travaux du septième congrès du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG), lancés mercredi 16 novembre 2023, ont pris fin ce jeudi au Palais du peuple de Conakry avec l’élection d’un nouveau bureau.

Cependant, ce congrès qui est censé être une opportunité pour les participants de repartir sur des nouvelles bases après l’unification des deux SLECG, risque de raviver le bicéphalisme qui existe depuis 5 ans entre Aboubacar Soumah et dame Kadiatou Bah.

Trente délégués issus du camp Kadiatou Bah prennent part au congrès, alors que c’est seulement 27 sur les 30 du camp de Soumah qui sont présents.

Le grand absent à ce congrès, c’est Aboubacar Soumah, secrétaire général du SLECG. Ce syndicaliste qui accuse Kadiatou Bah d’avoir manipulé les 27 délégués issus de son rang qui ont pris part à la rencontre annonce à son tour un congrès d’ici fin décembre. Selon lui, son absence signifie que ce n’est pas un congrès de l’unification qui a eu lieu.

«Mon absence veut dire que ce n’est pas un congrès de l’unification. Ceux qui l’ont dit, sont des éléments manipulés par Kadiatou Bah et Abdoulaye Camara, qui est le secrétaire général de l’USTG. Nous, nous sommes respectueux du statut du fonctionnement de notre organisation syndicale qui est le premier syndicat libre de Guinée. Le statut dit que le congrès est convoqué par le bureau sortant. Et c’est le secrétaire général du bureau sortant qui doit convoquer les secrétaires généraux des Unions préfectorales, communales et régionales, à une réunion après justement le renouvellement de ces bureaux à la base. Donc nous sommes en train de procéder au renouvellement de ces bureaux pour que nous aussi, nous puissions organiser un congrès avant fin décembre », a déclaré Aboubacar Soumah dans un entretien à Africaguinee.com.

Le bicéphalisme entre ces deux syndicalistes dure depuis 5 ans. La division est partie de l’élection de la dame Kadiatou Bah au terme du sixième congrès du SLECG tenu le 17 mai 2018, alors qu’Aboubacar Soumah est accusé d’agir dans l’illégalité suite à l’expiration de son mandat.

Soumah, l’initiateur de la grève de janvier-février 2018 pour exiger l’amélioration des conditions de vie des enseignants, avait contesté l’élection du nouveau bureau dirigé par Kadiatou Bah, estimant qu’il est l’unique digne représentant des travailleurs affiliés au SLECG.

Pour beaucoup d’observateurs, ce congrès dit de l’unification ne fera que reporter la crise qui mine le Slecg ces dernières années. Malheureusement dans ce bicéphalisme, c’est le système éducatif guinéen qui va prendre un coup. Les enseignants qui comptent sur ce syndicat pour défendre leurs intérêts vont payer les frais.