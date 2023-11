Le ministère de l’Enseignement technique et la Formation professionnelle multiplie les efforts en faveur des jeunes guinéens dans le cadre de leur formation. Trente élèves en phase d’affronter le marché de l’emploi vont être outillés par rapport à l’usage des logiciels Autocad et Covadis par le département à travers son antenne régionale de de l’Office nationale de formation professionnelle et du perfectionnement (ONFPP).

C’est l’École régionale des arts et métiers (ERAM) de Labé qui a servi de cadre ce jeudi 16 novembre 2023, à la cérémonie de lancement de cette formation, en présence de plusieurs autorités administratives.

Selon son directeur régional, l’ERAM de Labé se fixe comme premier objectif, l’accompagnement, le suivi et l’insertion socioprofessionnelle des sortants de cet institut. Il précise que le rôle d’une institution de formation professionnelle ne se limite pas à magnifier les statistiques des promotions ou des diplômés livrés sur le marché de l’emploi.

« La question du devenir de nos diplômés est cruciale puisqu’à la fin c’est la réponse à cette question qui nous permet de réaliser l’évaluation de l’efficacité externe de notre système de formation. Nous estimons pour cela, que la meilleure manière de s’assurer que la formation soit efficace, c’est de mettre à la disposition de nos apprenants et sortants toutes les compétences et instruments facilitant leur insertion socioprofessionnelle. A cette époque du numérique, je dirai même de l’intelligence artificielle, maîtriser des logiciels professionnels de collecte, de traitement et d’analyse des données est indispensable à tout professionnel pour être efficace et efficient », souligne le directeur.

Pour sa part, Marie Chantal Mara, cheffe antenne régionale ONFPP Labé qui a rappelé d’abord la mission principale de son service. Pour elle, pour atteindre sa mission, l’ONFPP installé le 12 octobre 2023, a ouvert des antennes régionales pour être plus proche de son public cible.

«Après le lancement de la formation en Recyclage et Transformation des déchets plastiques en dallettes à Labé centre et le lancement du maraîchage hier à Hafia aujourd’hui, nous sommes très contents de vous annoncer le lancement de cette action de formation et de renforcement de capacité de 30 Topographes sortants de l’ERAM sur le thème utilisation de logiciel AutoCAD et Covadis qui à notre sens contribuera significativement à l’insertion professionnelle des participants. Nous sommes conscients que la technologie est en constante évolution, et dans le domaine de la topographie, l’utilisation de logiciels tels qu’AutoCAD et Covadis est devenue cruciale. La maîtrise de ces outils n’est plus une simple option, mais plutôt une compétence incontournable pour assurer la précision, l’efficacité et la compétitivité dans le domaine », a-t-elle expliqué, invitant par la même occasion les bénéficiaires à tirer le meilleur de ladite formation.

«Chers participants, utilisez cette opportunité pour acquérir des compétences qui feront de vous des acteurs clés dans le domaine de la topographie. Soyez passionnés, soyez curieux, et surtout, tirez le meilleur parti de cette occasion précieuse. Au nom de l’ONFPP, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont rendu possible cette action de formation », lance la cheffe antenne régionale de l’ONFPP Labé.

Bala Moussa Keita l’inspecteur régional de l’enseignement technique et de la formation professionnelle de Labé a déjà bénéficié d’une formation similaire. Dans son discours, il n’a pas caché sa satisfaction de voir un tel projet aboutir dans sa région. Il souhaite que cette occasion soit mise à profit pour initier les apprenants et approfondir le module pour les autres encadreurs.

Le coup d’envoi de ladite formation a été donné par Alphadjo Sow chef de cabinet du gouvernorat de Labé.

« C’est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de Mr le gouverneur pour vous adresser nos vives remerciements pour cette formation. On dit qu’une formation bien faite facilite le travail. Je ne reviens pas ici sur l’importance de cette formation parce que mes prédécesseurs et surtout l’inspecteur qui a suivi le module a donné d’amples informations. Je vais juste demander aux bénéficiaires de profiter au maximum. Donc je vous prie de profiter au maximum. Par ailleurs nous remercions les encadreurs de cette école et nous les encourageons. Pour terminer permettez moi de rendre un vibrant hommage à son excellence le colonel Mamady Doumbouya. C’est sur ces mots que je déclare au nom de Mr le gouverneur de la région de Labé ouvert la formation sur le logiciel AutoCAD et covadis».

Il a profité pour demander aux bénéficiaires de profiter au maximum de cette opportunité avant de remercier les encadreurs de cette école.

Avant la fin de la cérémonie, les différentes délégations ont visité la salle dédiée à la formation des futurs ingénieurs topographes.