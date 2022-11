Diminué par l’absence de certains de ses cadres, le Horoya AC a concédé son premier match nul de la saison en Ligue 1 guinéenne à Kamsar, face au Wakriya AC.

Affiche phare de la quatrième journée de Ligue 1 guinéenne, le choc Horoya – Wakriya est devenu depuis quelques années un classique du football guinéen. Même si cette année, le duel au somment est devenu un duel des extrêmes à cause du mauvais début de saison du club de Boké (0 point avant le match).

Privé de Salif Coulibaly et Ocansey Mandela (blessés), d’Alseny Soumah, Fodé Camara, Mohamed Nbalie et Mohamed Djibo (partis en sélection), le Horoya Athletic Club s’est reposé, comme sur ces derniers matchs, sur le remuant Naby Soumah. Très à l’aise techniquement, l’ailier matamka provoque incessamment sur son côté droit et finit par agacer ses adversaires. A la 35e, il est victime d’un tacle très appuyé et par derrière de Camara Alseny. Blessé, il sort sur civière et cède sa place à Ahmed Doumbouya. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sans marquer.

La seconde mi-temps est bien plus équilibrée, le Wakriya monte le ton et accule le champion de Guinée, qui procède que par transition rapide désormais. S’en suivra des séries de remplacement de part et d’autre sans incidence sur le tableau d’affichage.

Les deux équipes se quittent finalement sur ce score nul (0-0) malgré des opportunités en fin de match. Le Horoya concède son premier match nul de la saison (3 victoires + 1 nul), tandis que le Wakriya obtient son tout premier point de la saison (3 défaites + 1 nul).