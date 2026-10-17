Syli national : l’État tient sa promesse et octroie les passeports de service à l’équipe

C’est désormais officiel. L’État guinéen, à travers le ministère des Sports, a procédé à la remise des passeports de service destinés aux joueurs du Syli National. La cérémonie s’est déroulée ce vendredi 16 octobre 2026. L’octroi de ces documents de voyage constitue une grande avancée dans la résolution des soucis administratifs que rencontre l’équipe nationale.

Le ministre des Sports, Mamadou Cellou Baldé, a ainsi procédé à la remise officielle de ces documents de voyage à la Fédération guinéenne de football.

Un ouf de soulagement pour le Syli national

Les préoccupations soulevées par le sélectionneur national, Paulo Duarte, concernant les difficultés administratives rencontrées par les joueurs lors des rassemblements connaissent une première avancée.

La délivrance de ces passeports de service vise à faciliter les déplacements internationaux de la sélection guinéenne, notamment dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Selon les accords et les réglementations en vigueur dans les pays de destination, ces documents peuvent également permettre de bénéficier de certaines facilités administratives. Toutefois, ils ne garantissent pas automatiquement une exemption de visa.

À la suite de cette promesse concrétisée, le ministre des Sports a réaffirmé l’engagement de son département à mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner le Syli national et lui offrir de meilleures conditions de préparation.

La FEGUIFOOT salue cette initiative

Représentée par son secrétaire général, Ibrahima « Blasco » Barry, la Fédération guinéenne de football a salué la délivrance de ces documents de voyage à la sélection nationale senior.

Selon le responsable fédéral, cette mesure répond à une préoccupation majeure de l’instance, notamment au regard des contraintes administratives liées aux déplacements internationaux de l’équipe.

Ces difficultés avaient particulièrement été mises en évidence lors du déplacement du Syli national en Afrique du Sud, à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Cap sur novembre

Le Syli National effectuera son prochain rassemblement en novembre, à l’occasion des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Les hommes de Paulo Duarte disputeront une double confrontation face à l’Érythrée, les 12 et 16 novembre, respectivement à Conakry et au Caire.