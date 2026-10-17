Recrutement de 4 500 agents de santé : les inscriptions reportées au 22 octobre

Les candidats au concours de recrutement de 4 500 agents de santé devront patienter quelques jours de plus. Alors que les inscriptions devaient s’ouvrir ce vendredi 16 octobre 2026, elles sont finalement reportées au jeudi 22 octobre, à partir de 18 heures.

L’annonce a été faite par le ministère de la modernisation de l’administration et de la fonction publique, à la suite d’une actualisation des besoins transmise par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

En cause, des ajustements concernant la répartition des postes et les besoins propres à chaque structure sanitaire. Les autorités souhaitent ainsi que la plateforme d’inscription reflète précisément les postes disponibles, afin que chaque candidat puisse postuler en fonction des possibilités offertes par les établissements concernés.

Ce délai supplémentaire doit permettre de mettre à jour les informations sur la plateforme avant son ouverture au public. La nouvelle date est désormais fixée au jeudi 22 octobre 2026 à 18 heures.

Les candidats pourront s’inscrire en ligne à l’adresse suivante : https://concours.gov.gn.

En attendant, les personnes intéressées sont invitées à prendre leurs dispositions et à suivre les annonces officielles des autorités pour ne manquer aucune information utile au bon déroulement des inscriptions.