Recours du Hafia FC : le TAS ordonne à la CAF de reporter le match AS Douanes – CR Belouizdad

Le recours du Hafia FC commence à produire ses effets. Saisi par le club guinéen après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de faire rejouer le match retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2026-2027 face à l’AS Douanes de Mauritanie, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a ordonné le report de la double confrontation entre le club mauritanien et le CR Belouizdad d’Algérie.

Dans une ordonnance de mesures provisionnelles rendue ce vendredi 16 octobre 2026, le TAS demande à la CAF de suspendre cette affiche du deuxième tour préliminaire, dont le match aller était programmé le 17 octobre et le retour entre le 23 et le 25 octobre. Cette décision intervient alors que le litige opposant le Hafia FC à l’instance dirigeante du football africain est toujours en cours.

Dans son communiqué publié ce vendredi, la direction du club guinéen précise que le TAS a notamment pointé l’absence de motivation dans la décision de la CAF. Le tribunal a également relevé que le recours interne introduit par le Hafia devant le Jury d’appel de la CAF, dès le 16 septembre 2026, était resté sans réponse.

« Le TAS a notamment relevé que la décision de la CAF retenant la force majeure ne comportait aucune motivation, et que l’appel interne du club devant le Jury d’Appel de la CAF, introduit dès le 16 septembre 2026, était resté sans réponse », a indiqué le Hafia FC dans son communiqué.

Pour le club de Conakry, cette ordonnance représente une avancée importante dans une affaire qu’il conteste depuis le début. Le Hafia estime que le report permet de préserver ses chances d’obtenir gain de cause sur le fond, avant que la compétition ne se poursuive au risque de rendre une éventuelle décision favorable difficile à appliquer.

« Cette ordonnance constitue une victoire importante pour le Hafia FC. Elle préserve pleinement les droits du club dans la suite de la procédure et garantit qu’une décision favorable au fond ne sera pas privée d’effet par un fait accompli sportif », souligne le club guinéen.

Le Hafia FC maintient par ailleurs sa contestation de la décision de la CAF de faire rejouer la rencontre. Selon lui, l’absence de l’AS Douanes à Conakry, le 11 septembre 2026, ne relevait pas d’un cas de force majeure, mais de défaillances organisationnelles qui auraient pu être évitées.

Le club indique qu’il poursuivra la procédure devant le TAS et assure qu’il tiendra le public informé de toute évolution du dossier. Il a aussi tenu à remercier ses supporters pour leur soutien et leur patience depuis le début de cette affaire.