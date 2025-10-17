Après plusieurs mois d’attente, l’Union des Forces Républicaines (UFR) a officiellement obtenu sa certification du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), ce mercredi 15 octobre 2025. Bien que la suspension du parti ait été levée depuis quelque temps, cette reconnaissance formelle marque son véritable retour sur la scène politique nationale.

Joint par Guinee360, le secrétaire général de la jeunesse de l’UFR, Mouctar Kalissa, a salué une décision qu’il juge « logique et attendue ». « Cette certification n’a pas été une surprise pour nous. Nous nous y attendions, car l’UFR est un grand parti. Ce qui nous était reproché n’était qu’un vide administratif, et ce vide vient d’être comblé », a-t-il déclaré.

Pour le responsable de la jeunesse, cette étape administrative ouvre désormais la voie à la participation du parti à la présidentielle du 28 décembre prochain. « À l’époque, le parti était suspendu, nous ne pouvions donc pas décider de participer à une élection. Mais maintenant que la suspension est levée et que la certification est effective, M. Sidya Touré sera le candidat potentiel de l’UFR à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 », a confirmé Mouctar Kalissa.

Face aux interprétations politiques suscitées par cette annonce, il écarte toute idée de manœuvre de dernière minute. « Ce n’est pas une manœuvre. Tout le monde sait que l’UFR était suspendue. Le congrès a été organisé dans la transparence, et toute la Guinée l’a vu. Il revenait donc au MATD de lever la sanction et de procéder à la certification. »

Le secrétaire général de la jeunesse assure que le parti entre désormais dans une nouvelle dynamique. « L’essentiel pour nous aujourd’hui est de nous concentrer sur la présidentielle », a-t-il indiqué, avant de préciser : « C’est une question interne. Nous ne devons pas exposer notre plan de bataille sur la place publique. L’essentiel, c’est que le président Sidya Touré soit informé : il sera bien le candidat de l’UFR. »

Interrogé sur la situation de Sidya Touré, toujours à l’étranger et souvent présenté comme affaibli par l’âge, Kalissa se veut rassurant. « Dire que M. Sidya Touré ne peut pas être candidat à cause de son âge est un faux débat. Cette limitation est purement politique et vise à écarter certains leaders. Dans la plupart des pays démocratiques, il n’existe pas de limite d’âge pour se présenter. La transition doit être inclusive, et non exclusive. Elle doit permettre à tous de contribuer à la vie du pays. M. Sidya Touré sera le candidat de l’UFR et il conduira la destinée de ce pays», a-t-il soutenu.

Enfin, il a lancé un appel à la mobilisation générale des militants et sympathisants. « Il faut relancer les réunions dans les bases et reprendre les activités du parti. La victoire finale sera celle de l’UFR et de M. Sidya Touré. Avec lui, c’est la Guinée qui gagne, car tout le monde en tirera profit. »

La certification de l’UFR par le MATD consacre ainsi le retour officiel du parti de Sidya Touré dans l’arène politique et redonne un souffle nouveau à une formation déterminée à retrouver sa place sur l’échiquier politique guinéen.