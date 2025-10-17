C’est un véritable ouf de soulagement pour les 148 migrants guinéens bloqués depuis plusieurs mois dans le désert nigérien.

Dans l’après-midi du jeudi 16 octobre 2025, ils ont foulé le sol natal à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, où ils ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté.

Selon les autorités, cette opération de rapatriement a été rendue possible à la suite d’un appel de détresse lancé par les migrants, sollicitant l’intervention du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Leur retour marque l’aboutissement d’une action de solidarité nationale en faveur de compatriotes en détresse à l’étranger.