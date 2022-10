Kigali, le 13 Octobre 2022: Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Rwanda et la Fondation Tony Elumelu ont signé une convention historique de 4 ans, d’une valeur de 1,4 million de dollars US, pour la période 2022-2026, afin de donner aux jeunes du Rwanda les outils nécessaires pour bénéficier d’une croissance économique plus inclusive, compétitive et durable dans leur pays.

Ce nouveau partenariat positionnera l’entrepreneuriat comme un moteur de la croissance des entreprises et de la création d’emplois, en donnant aux jeunes les moyens d’agir grâce à un programme intensif qui prévoit le renforcement des capacités entrepreneuriales, un soutien financier de démarrage et un mentorat personnalisé en business. Le programme qui sera exécuté par le PNUD, la Fondation Tony Elumelu et le ministère rwandais de la jeunesse et de la culture entend:

a) Offrir une formation à 400 jeunes entrepreneurs rwandais ayant une idée commerciale innovante.

b) Fournir un capital de démarrage à 100 jeunes entrepreneurs rwandais afin qu’ils puissent lancer et développer leur entreprise.

c) Fournir un mentorat personnalisé en mettant les jeunes entrepreneurs en relations avec les principaux hommes d’affaires du pays.

d) Veiller à ce que 50 % des bénéficiaires du programme soient des femmes.

Les jeunes rwandais (âgés entre 16 et 30 ans) représentent environ un tiers de la population du pays. Bien que les jeunes restent le pilier de la croissance transformationnelle du Rwanda, ils font encore face à plusieurs défis, notamment des niveaux élevés de pauvreté (29,5 % des jeunes vivent dans des ménages en dessous du seuil de pauvreté), des taux élevés de chômage et de sous-emploi (taux de chômage de 15,7 % chez les jeunes), ainsi que de faibles niveaux d’entrepreneuriat et des carences en compétences.

Le chômage des jeunes demeure un obstacle persistant au développement, et le PNUD et ses partenaires considèrent la création d’emplois alimentée par l’esprit d’entreprise – en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des jeunes – comme une solution de développement prioritaire.

M. Maxwell Gomera, représentant résident du PNUD au Rwanda, a souligné l’importance des jeunes dans le processus de développement du Rwanda. « Ce partenariat avec la Fondation Tony Elumelu bénéficiera directement aux jeunes hommes et femmes du Rwanda grâce à la création de plus de 1 600 nouvelles entreprises », a-t-il déclaré. « Je n’ai aucun doute sur le fait que ces entreprises, dirigées par une nouvelle génération d’entrepreneurs, contribueront aussi largement à la création d’emplois et de moyens de subsistance pour un plus grand nombre de jeunes ». Le PNUD s’est engagé à placer les jeunes au cœur du parcours de développement du Rwanda et, aux côtés de nos précieux partenaires, nous continuerons à donner aux jeunes hommes et femmes les moyens de réaliser leur plein potentiel. »

« Nous sommes ravis d’étendre notre impact sur la réduction de la pauvreté, la création d’emplois et l’autonomisation des femmes en Afrique grâce à ce nouveau partenariat avec le PNUD au Rwanda et le ministère rwandais de la jeunesse et de la culture. Le programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu a été élaboré sur le principe que l’autonomisation économique de la jeunesse africaine est essentielle à la croissance économique et au développement durable sur le continent africain, et nous pensons que ce partenariat nous rapprochera de notre vision commune de soutenir la jeunesse africaine par l’entrepreneuriat en créant des opportunités durables pour un développement transformateur sur le continent. » -a déclaré Ifeyinwa Ugochukwu, DG de la TEF.

A propos du PNUD

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est la principale organisation des Nations Unies chargée de combattre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Travaillant avec un large réseau d’experts et de partenaires dans plus de 170 pays, le PNUD assiste les nations dans la construction de solutions intégrées et durables pour les personnes et la planète.

Le PNUD s’engage à relever le défi du chômage et du sous-emploi des jeunes en dotant ces derniers de compétences professionnelles, en améliorant leur compétitivité sur le marché du travail, en renforçant les capacités des institutions nationales à intégrer l’emploi des jeunes et en soutenant les entreprises dirigées par des jeunes afin de piloter et d’étendre des idées innovantes.

A propos de la Fondation Tony Elumelu

La Fondation Tony Elumelu est le principal promoteur de l’esprit d’entreprise en Afrique, avec pour objectif d’autonomiser les jeunes femmes et les jeunes hommes sur le continent, afin qu’ils puissent stimuler la croissance économique, éradiquer la pauvreté et créer des emplois. La vision de la TEF repose sur la philosophie économique du fondateur et philanthrope M. Tony O. Elumelu, l’Africapitalisme, qui met l’accent sur le rôle essentiel du secteur privé – et plus particulièrement des entrepreneurs – dans le développement de du continent africain. Pour y parvenir, le secteur privé doit créer de la richesse économique et sociale.

Le programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu est un programme phare de la Fondation dont l’objectif est : i) d’identifier 10 000 start-ups et entrepreneurs africains ayant des idées porteuses, sur une période de dix ans ; ii) de soutenir la croissance de ces entreprises par le biais de formations aux affaires, de mentorat, d’accès à des fonds d’amorçage, et d’admission des entrepreneurs en tant que membres du réseau des alumni de la Fondation à travers l’Afrique ; et iii) de créer des entreprises capables de générer au moins 1 million de nouveaux emplois et de contribuer à hauteur d’au moins 10 milliards USD de nouveaux revenus annuels à travers l’Afrique.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter:

Stella Tushabe

Chargée des relations extérieures, UNDP

[email protected]

Moyo Olisa

Ag. Responsable, Marketing & Communication d’entreprise, TEF

[email protected]