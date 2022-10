Le quatuor (CORED, Rpg Arc-en-ciel, ANAD et FNDC politique), en plénière ce lundi 17 octobre 2022 à Dixinn, a annoncé son »refus » relatif à la participation au cadre de dialogue, dont l’ouverture est prévue le jeudi prochain. Outre cette décision, ces acteurs politiques ont invité les citoyens à répondre massivement à l’appel à manifester du FNDC.

Dans leur communication, ces coalitions ont noté avec «un profond regret mais sans surprise, le refus obstiné de la junte et de son gouvernement de prendre en compte leurs recommandations concernant les préalables, les conditions d’ouverture et de tenue du dialogue politique guinéen en vue du retour paisible et rapide du pays à l’ordre constitutionnel.»

Par conséquent, elles réitèrent leur récusation catégorique du schéma institué par le décret D/2022/427/PRG/CNRD/SGG du 09 septembre 2022, portant création d’un cadre de dialogue inclusif et l’arrêté 2628 du Premier ministre. Dans leur déclaration, ces politiques font savoir qu’ils ne sont près à s’associer à cette démarche unilatérale du CNRD et de son Gouvernement en l’absence notamment du médiateur de la CEDEAO. Ils disent également avoir noté avec amertume qu’après plus de treize mois de transition, la junte et son gouvernement ont refusé toute forme de gestion consensuelle avec la classe politique et n’ont posé aucun acte de nature à assurer le retour concerté à l’ordre constitutionnel.

« Les coalitions politiques déplorent que pendant ce temps, la junte et son gouvernement ont continué à perpétrer les violations des droits et libertés individuels et collectifs par les arrestations et séquestrations de leaders politiques, de la société civile et des citoyens ainsi que le refus d’ouverture d’enquêtes et procédures judiciaires crédibles, concernant des citoyens tués et illégalement incarcérés. Les Coalitions politiques rappellent l’intangibilité des préalables et du schéma du cadre de dialogue décliné dans leurs précédentes déclarations et qui est conforme à l’article 77 de la charte de la transition. C’est pour toutes ces raisons, que les coalitions apportent leur soutien ferme et indéfectible aux manifestations pacifiques et revendicatives du FNDC prévues les 20 et 26 octobre 2022, respectivement dans le Grand Conakry et sur l’étendue du territoire national »

Par ailleurs, ces coalitions politiques exhortent « l’ensemble de leurs militants et sympathisants ainsi que tous les guinéens épris de démocratie et de justice à répondre massivement, dans le respect des lois et principes, à l’appel du FNDC et de toute autre initiative visant à exiger le retour rapide à l’ordre constitutionnel. »

Mamadou Kouyaté