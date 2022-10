Le maire de la Commune de Matoto s’est prononcé ce dimanche 16 octobre sur l’ancien régime d’Alpha Condé.

Plus d’un après le départ de l’ex-champion du RPG arc-en-ciel, Mamadouba Tos Camara se félicite des actions posées par son ancien patron entre 2010 et septembre 2021.

« Moi je pense que dans chaque régime il y a des manquements. Ça on ne doit pas le nier. Mais, il faut reconnaître que le président Alpha Condé a posé des actes qui l’immortalisent aujourd’hui », estime t-il.

Au même moment, le maire de Matoto salue la démarche des autorités de la transition qui se sont inscrits dans la continuité des actions entamées par le défunt régime.

« Ce qui m’a plus avec le régime actuel, ce que quand ils sont venus, tous les projets en souffrance ils ont dit qu’ils n’ont besoin de créer d’autres. Le fait de financer et de poursuivre ces projets là, il faut saluer cet esprit et il faut féliciter le CNRD pour cela », a indiqué Mamadouba Tos dimanche à l’AG Foutti-Laffidi.