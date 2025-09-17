À quelques jours du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025, la scène politique guinéenne est marquée par de fortes divergences. Tandis que les Forces Vives appellent à boycotter le scrutin, le Premier ministre Bah Oury invite, lui, à une participation massive.

Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a ouvertement dénoncé le processus : « L’UFDG ne participera pas à cette mascarade (…) Même si vous votez non, votre vote sera compté oui. Ne vous associez donc pas à ce vol en perspective des suffrages des Guinéens. »

Dans la même veine, l’ancien président Alpha Condé a exhorté les Guinéens à rester chez eux le jour du vote. « Comme vous le savez, aucun acte posé par ce régime illégal et illégitime ne saurait avoir de valeur à vos yeux. J’appelle donc l’ensemble du peuple de Guinée, à ne pas se laisser abuser par le prétendu référendum constitutionnel annoncé par ce pouvoir illégal. Cette mascarade ne vous concerne ni de près ni de loin. C’est pourquoi, le 21 septembre prochain, chacun reste chez soi. En refusant de servir de caution à cette mascarade… »

Invité sur France 24, Bah Oury a répliqué à ces appels au boycott, estimant que la Guinée entre dans une nouvelle phase politique : « La notion d’opposition est relative. Il y a eu des oppositions par le passé, mais dans le contexte actuel, chacun doit se redéfinir et se plier au verdict des urnes. Est-ce qu’il existe réellement une opposition digne de ce nom dans cette phase de refondation ? Lorsqu’on lance un référendum pour redéfinir les bases de l’État, ceux qui s’y opposent doivent s’interroger sur leur sens de l’État et de la responsabilité. »

Tout en reconnaissant le droit de boycotter, il appelle à davantage de modération : « C’est leur droit. Dans le contexte actuel, il y aura toujours des positions en déphasage avec la volonté majoritaire. Mais lorsqu’on a parlé au nom de la République, il faut faire preuve de raison, de responsabilité et de retenue.»

Le Premier ministre affiche par ailleurs sa confiance quant à l’issue du scrutin : « Cela va de soi que le “oui” sera massif. Nous recherchons une participation large, car c’est elle qui confère la légitimité à la loi fondamentale que la Guinée va adopter.»

Répondant aux critiques sur l’organisation du processus, il insiste sur les réformes engagées : « Ils savent déjà qu’ils sont vaincus. Nous avons mis en place une nouvelle technique : enrôlement systématique d’une grande partie de la population en âge de voter, identification rigoureuse, fichier électoral adossé au fichier d’état civil. Cela permet d’éviter les fraudes du passé. Ceux qui parlent de mascarade ont une idée de la Guinée d’hier, pas de celle d’aujourd’hui. »

Entre appels au boycott et mobilisation attendue, la Guinée se dirige vers un scrutin sous haute tension.