Portée par la douleur et l’inquiétude, l’épouse de Billo Bah a lancé un cri d’alarme sur Facebook. Disparu avec Foniké Mengué depuis le 9 juillet 2024, son mari reste introuvable, selon elle, entre les mains des autorités guinéennes.

“Mon mari est détenu arbitrairement depuis 425 jours, soit 1 an et 2 mois, par les autorités guinéennes. Aucune nouvelle de lui depuis tout ce temps”, a-t-elle écrit, dénonçant un silence pesant de la justice. “Pas de procès, pas de visite, pas même un appel. Juste le silence, la peur et l’injustice.”

Dans son message, elle met en cause les pratiques des autorités. “Peut-on vraiment bâtir un État de droit sur des disparitions forcées, des détentions arbitraires et le silence imposé ?”, s’interroge-t-elle, avant d’exiger “sa libération immédiate et inconditionnelle”.

Alors que la campagne du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 bat son plein, Aissatou Bah estime qu’“aucun vote ne peut être considéré comme légitime tant que les droits fondamentaux sont bafoués et que des vies sont brisées dans l’ombre.”