Le gouvernement guinéen a mobilisé 8,3 milliards de francs guinéens pour soutenir les victimes des inondations qui ont frappé le pays en 2025. L’annonce a été faite par l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH).

Ces fonds serviront à l’achat de vivres et de biens non alimentaires, à la prise en charge des familles déplacées relogées sur quatre sites, ainsi qu’à une aide financière directe pour les ménages touchés par le glissement de terrain de Manéah, dans la préfecture de Coyah.

Un plan de réponse global a aussi été lancé pour évaluer les dégâts collatéraux et renforcer les interventions sur le terrain.

Selon l’ANGUCH, les inondations ont fait 38 morts, 219 blessés et un disparu. À Manéah, le glissement de terrain déclenché par de fortes pluies a causé 19 décès et plusieurs disparus, alourdissant le bilan d’une saison pluvieuse exceptionnelle.