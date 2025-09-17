À quelques jours du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, une publication de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Kountia a suscité de vives interrogations. Sur sa page Facebook officielle, l’institution a annoncé : « L’ISIC se mobilise pour le vote “Oui” du 21 septembre prochain », illustrant ce message par une campagne de sensibilisation organisée à Sanoyah le 16 septembre, en présence de responsables administratifs, d’enseignants et d’étudiants.

Une telle démarche soulève une question centrale : est-il permis à une institution publique d’enseignement supérieur de s’engager ouvertement dans une campagne politique ?

L’ISIC de Kountia est la principale école publique de formation en journalisme et communication de Guinée. Elle a pour vocation de former des professionnels tenus par les principes cardinaux de neutralité, d’impartialité et d’objectivité. Or, en s’engageant dans une campagne référendaire pour le « Oui », l’institution brouille la frontière entre mission académique et militantisme politique.

Cette prise de position contraste d’autant plus qu’elle émane d’un établissement censé inculquer aux futurs journalistes la distance critique et la neutralité indispensables à l’exercice de leur métier.

Comment enseigner l’impartialité tout en affichant un engagement partisan ? La question interroge la crédibilité même de l’école et, par ricochet, celle des professionnels qu’elle forme.

La loi L/016 portant statut particulier des institutions d’enseignement supérieur est explicite. Son article 3 rappelle que les établissements publics à caractère scientifique (EPS) – dont l’ISIC fait partie – « sont tenus à l’obligation de neutralité, d’impartialité, au respect du principe de l’objectivité et de la laïcité ».

L’article 16 va plus loin en interdisant « toute activité à caractère politique, ethnique, communautariste et régionaliste » dans ces institutions. De même, le décret D/2024/0025 sur l’organisation et le fonctionnement des universités publiques réaffirme cette exigence de neutralité.

En clair, la participation active de l’ISIC à une campagne référendaire apparaît difficilement conciliable avec ces obligations légales.

Franchise universitaire ou dérive institutionnelle ?

Certains pourraient invoquer les franchises et libertés universitaires (article 6 de la loi) pour justifier une liberté d’expression des enseignants et étudiants. Mais ces libertés s’exercent à titre individuel, dans un cadre scientifique, académique et critique, non dans l’expression d’un engagement politique institutionnel.

La nuance est fondamentale : les enseignants et étudiants ont le droit de s’exprimer en tant que citoyens. Mais l’institution, en tant qu’entité publique, ne peut se transformer en acteur politique sans violer le principe de neutralité qui fonde son statut.

Un signal inquiétant pour la formation journalistique

Au-delà de la question juridique, le geste de l’ISIC envoie un signal paradoxal. Alors que les médias guinéens sont régulièrement critiqués pour leur manque d’indépendance, l’école censée former la relève des journalistes semble donner l’exemple inverse.

Dans un contexte politique tendu, cette prise de position officielle risque d’entamer la confiance du public dans la formation des journalistes et de renforcer les doutes sur la capacité de l’institution à transmettre les valeurs universelles du métier : objectivité, pluralisme et impartialité.

En définitive, l’engagement de l’ISIC dans la campagne pour le « Oui » au référendum du 21 septembre 2025 apparaît en décalage avec sa mission académique, ses obligations légales et les principes de la déontologie journalistique. Si le débat citoyen autour d’une nouvelle constitution est légitime, il reste à rappeler que les établissements publics d’enseignement supérieur, plus encore lorsqu’ils forment les gardiens de l’information, doivent rester en dehors de toute action partisane.