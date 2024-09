Le Président du Conseil national de la transition (CNT) était l’invité du journal de France 24, ce lundi 16 septembre 2024. Dansa Kourouma a abordé la situation de Billo Bah et Foniké Mengué, des activistes de la société civile guinéenne portés disparus depuis plus de 2 mois.

A l’entame de son intervention sur ce sujet, le patron de l’organe législatif de transition guinéenne a fait savoir que la Guinée est un pays de droit et selon lui, ce caractère “a été renforcé pendant cette transition qui se bat dans la mesure du possible pour renforcer la légalité des choses. La justice ne s’est pas désolidarisée par contre, elle a déclaré qu’aucune procédure ayant entraîné l’arrestation de nos deux compatriotes (Billo Bah et Foniké Mengué ndlr) n’a été déclenchée par elle.”

Dansa Kourouma poursuit en indiquant que lorsque des cas de crimes sont dénoncés ou rapportés, la justice met en place une procédure d’enquête indépendante pour situer les responsabilités. “Aujourd’hui, en tant que responsable du parlement nous dénonçons mais dès que le procureur se saisit d’un dossier, il faut faire confiance à la procédure judiciaire. Nous sommes aussi préoccupés par cette situation de nos deux compatriotes et d’autres guinéens d’ailleurs qui sont dans la même situation. Nous avons une justice qui se bat selon les règles en la matière pour que la lumière soit faite sur ces arrestations.”

Mamadou Billo Bah et Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, sont introuvables depuis le mardi 9 juillet 2024. Mohamed Cissé, un des rescapés, a fait savoir qu’ils ont été enlevés par par les éléments des forces spéciales conduits à la présidence avant d’être transférés à Kassa.