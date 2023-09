Les artistes guinéens Thierno Hamidou Barry, alias Junior Barry, et l’auteur de l’album ‘Mougnal’, Habib Fatako, ont offert au public un cadeau musical spécial ce samedi 16 septembre 2023 avec la sortie de leur nouveau clip vidéo intitulé “Néné“.

Après avoir fait vibrer les fans avec son précédent titre ‘Ha Weta’, Junior Barry revient en force en collaboration avec Habib Fatako. Ce duo d’artistes talentueux s’est engagé dans une mission musicale touchante : célébrer les femmes, et plus particulièrement les mères, en reconnaissant les multiples sacrifices et efforts qu’elles consentent pour la réussite de leurs enfants.

Le titre ‘Néné’ est une expression en pular qui signifie ‘mère’, et dans ce visuel, Junior Barry et Habib Fatako nous emmènent dans un voyage profond à travers le Fouta, une région riche en culture et en traditions. Le clip met en lumière une mère dévouée et engagée, mettant en avant son rôle crucial dans l’éducation et l’avenir de son fils.

À travers des images puissantes et des paroles émouvantes, ‘Néné‘ rend hommage à la force et à la résilience des femmes, en particulier des mères, qui travaillent sans relâche pour offrir à leurs enfants un meilleur avenir. La chanson souligne également l’importance de reconnaître et d’apprécier le dévouement de ces femmes qui jouent un rôle irremplaçable dans nos vies.

Le clip ‘Néné‘ de Junior Barry et Habib Fatako est bien plus qu’une simple chanson, c’est un témoignage musical de gratitude envers les mères, un hommage sincère à leur amour inconditionnel et à leurs sacrifices silencieux. La musique a le pouvoir de toucher les cœurs et de raconter des histoires, et ‘Néné’ réussit brillamment à capturer l’essence de la dévotion maternelle à travers l’art de la chanson et de la vidéo.

‘Néné‘ se présente comme une ode émouvante à toutes les mères du monde, les remerciant pour leur amour indéfectible et leur dévouement sans fin.

Ce clip promet d’être un succès majeur et d’inspirer un profond respect et une reconnaissance envers toutes les mères qui travaillent sans relâche pour construire un meilleur avenir pour leurs enfants. Junior Barry et Habib Fatako ont une fois de plus démontré leur talent musical et leur engagement envers des thèmes significatifs qui touchent le cœur de leur public. ‘Néné’ est une chanson qui continuera à résonner dans nos esprits et nos cœurs, rappelant à chacun l’importance inestimable de l’amour maternel.