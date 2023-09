Le président de la transition en Guinée est attendu aux États-Unis d’Amérique pour prendre part à la 78ème session ordinaire annuelle de l’Assemblée Générale des Nations Unies (ONU). Colonel Mamadi Doumbouya bouge le lundi 18 septembre 2023.

Selon un communiqué de la présidence, ce déplacement du chef de la junte guinéenne s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de coopération entre la République de Guinée et le monde, en vue d’un avenir pacifique, prospère et solidaire.