Face à la recrudescence des inondations meurtrières dans la capitale, le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a annoncé vendredi 15 août 2025, le lancement d’une étude destinée à identifier les zones inhabitables et à envisager la délocalisation des populations vivant dans des zones à risque.

En visite sur les chantiers des ponts de Kassonyah et Kakimbo, le chef du gouvernement s’est dit satisfait de l’état d’avancement de ces infrastructures. Selon lui, elles devraient contribuer à désengorger la circulation à Conakry. Mais il a tenu à rappeler que les efforts doivent désormais aller au-delà des ouvrages routiers. “Mais au-delà de ça, les ponts sont là. Maintenant, il faut passer à l’habitat, améliorer la gestion des quartiers pour éviter les inondations que nous avons constatées ces dernières semaines. C’est un effort qui concerne tout le monde, mais on le fera”, a-t-il déclaré.

Bah Oury a insisté sur la nécessité d’une approche structurelle pour réduire les risques liés aux fortes pluies : “Le ministère de l’Habitat devra faire une étude pour constater quelles sont les zones inhabitables, c’est-à-dire qui ne devraient pas être constructibles. À partir de ce moment-là, après la saison des pluies, il faudra de manière structurelle et de manière déterminée envisager la délocalisation de certains habitants pour les amener ailleurs pour leur permettre d’avoir des logements, non pas dans des zones à risque, mais dans des zones où ils ont la sécurité et le confort”.

Cette annonce intervient alors qu’au moins 30 personnes ont perdu la vie cette année dans des inondations à travers le pays, dont la majorité à Conakry. Dans certaines localités, notamment à Simambossia, dans la commune de Lambanyi, les services du ministère de l’Habitat ont déjà procédé au marquage des bâtiments construits dans des zones non constructibles, en vue de futurs déguerpissements.