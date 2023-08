Le président du CNRD, le Colonel Mamadi Doumbouya, vient de procéder à la création d’une nouvelle direction nationale sous la tutelle du ministère de la Culture du Tourisme et de l’Artisanat. Le décret a été lu sur la télévision nationale, le mercredi 16 août 2023.

Il s’agit du Service national des industries culturelles et créatives (SNICC), qui sera reconnu comme l’équivalent d’une direction de l’administration centrale avec pour objectif principal, d’assurer la promotion des industries culturelles et créatives.

À ce titre, le SNICC sera particulièrement chargé d’élaborer les normes relatives aux industries créatives, élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et développement des industries culturelles ;

De soutenir la création et le développement des plateformes numériques dédiées à la promotion et à la vente des produits et services des industries culturelles et créatives ;

De soutenir des projets portés par les PME et PMI évoluant dans le domaine des industries culturelles et créatives;

De contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires au développement des industries culturelles et créatives;

De favoriser la recherche, l’innovation et la créativité aux niveaux des produits et services culturels guinéens;

De favoriser l’implication des opérateurs économiques dans le développement des industries culturelles et créatives;

De renforcer les capacités techniques et professionnelles des acteurs évoluant dans les industries culturelles et créatives;

D’établir la cartographie culturelle et créative du pays;

De favoriser la construction et l’équipement des infrastructures culturelles et créatives;

De participer aux rencontres nationales, sous régionales et internationales traitant des questions d’industries culturelles et créatives.

Le Service national des industries culturelles et créatives sera dirigé par un directeur général qui sera nommé par décret présidentiel sous recommandation du ministère de la Culture, du tourisme et de l’artisanat. Ce directeur sera chargé de coordonner, animer et contrôler l’ensemble des activités dudit service.