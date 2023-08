En détention à la maison centrale de Conakry depuis plusieurs mois maintenant, l’ex intendant de la présidence de la République au temps du régime d’Alpha Condé, a bénéficié d’un non-lieu de la chambre d’instruction de la Cour de répression des infractions et financières (CRIEF) le mercredi 16 août 2023. Intervenant dans l’émission Mirador”, Maître Almamy Samory Traoré, un des avocats de kabinet Sylla Alias “Bill Gates” a exprimé sa satisfaction suite à cette décision.

« Nous sommes très soulagés, satisfaits et aussi confortés dans la position qui a toujours été la nôtre. Nous avons défendu ce monsieur pendant plus de vingt (20) mois, avons toujours relevé le fait qu’il n y a même pas d’indice pouvant conduire à son inculpation et à celle de sa société. C’est cette conclusion que la chambre de l’instruction qui a instruit le dossier pendant plus de vingt (20) mois vient de confirmer. Et avant même cette chambre d’instruction, il y a trois (3) rapports de la cellule nationale de traitement de l’inspection financière qui était parvenue à la conclusion en disant qu’il n’y a même pas d’indice. Nous sommes confortés dans notre position, car, c’est l’image d’un homme qui a été lavée, son honneur rétabli et la société retrouve sa confiance en lui parce que les poursuites qui ont été engagées contre lui ont dit qu’il n’y a aucune charge . Donc on ne peut qu’être soulagé», s’est réjoui Me Almamy samory Traoré.

Le conseil de Bill Gates ajoute qu’en matière pénale, il y a les indices, les charges et ensuite les preuves. Dans ce dossier qui concerne son client, l’avocat indique qu’ils n’ont même pas encore atteint le stade des preuves. « Nous sommes au niveau des charges mais, ils ont considéré effectivement qu’il n’y a pas de charges suffisantes. Par exemple, au niveau du détournement de deniers publics, le juge a dit qu’il ne ressort pas de l’information que le monsieur a géré un quelconque poste public ni un montant qui a été mis à sa disposition. Donc, le non lieu a pour conséquence la mise en liberté. L’article 284 du code pénal est clair en cas de non lieu les inculpés provisoirement détenus doivent être mis en liberté».

A la question de savoir si le procureur spécial n’a aucune possibilité d’interjeter appel dans cette affaire, Me Almamy samory Traoré explique que toutes les parties dans une procédure ont le droit de faire les recours qu’ils faut. Donc, le parquet peut faire le faire aussi.