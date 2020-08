Après 4 années de haut et de bas en Gironde, l’international guinéen (32 sélections) vient de changer de club. Le joueur avait longtemps exprimé le souhait de tenter une nouvelle aventure. Mais malgré des offres de Monaco, des sollicitations du Torino et de Krasnodar notamment, les Girondins l’avait jusque-là garder.

Après une dernière saison très moyenne sous les commandes de Paulo Sousa (11 matchs joués et 1 but marqué), le club bordelais a enfin céder et accepte l’offre d’environ 5 millions d’euros des russes du Lokomotiv Loscou à un an de la fin de son contrat.

En tout, le joueur de 24 ans aura disputé 139 matches au total et inscrit 30 buts pour Bordeaux. Le guinéen disputera la prochaine ligue des champions avec sa nouvelle formation.